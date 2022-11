Zanim Ciebie Zabraknie

– Kampania Zanim Ciebie Zabraknie to kolejne nasze działanie, rozbudowywanie wolontariatu akcyjnego, wolontariatu hospicyjnego, który jest niezbędnym elementem w późniejszym funkcjonowaniu hospicjum oraz edukacja społeczeństwa. Jest to trudny temat, ale temat bardzo ważny, choć ciągle odsuwany na boczny plan. Śmierć to jest element naszego życia. To jest coś o czym powinniśmy mówić, o czym powinniśmy rozmawiać. Ogromnie się cieszę, że ta kampania startuje i że w ten sposób, z pomocą zaproszonych gości do udziału w kampanii, zdołamy chociaż trochę przybliżyć temat śmierci, porozmawiać o emocjach, porozmawiać jak ważna jest świadomość odchodzenia – mówi Agata Kozyr.

Jak ludzie reagują kiedy dowiadują się, że ich bliska osoba umiera

– To co my robimy to wsiadamy w samochód, jedziemy po lekarza, szukać cudownego eksperta, który nam powie, że tutaj jest jakiś cień nadziei albo, że to wszystko to kłamstwo. Jeden pan doktor z Gdańska powiedział mi: Drodzy Państwo, jeżeli naprawdę bardzo kochacie tę osobę, jeżeli zależy Wam na komforcie jej życia, zadbajcie o to aby miała jak najlepszą opiekę paliatywną i hospicyjną – mówi Agata Kozyr.

Agata Kozyr – założycielka i prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.