Kim jest internetowy troll?

– To prawdziwy użytkownik, ktoś kto jest po drugiej stronie, czasami działa sam, czasami na czyjeś zlecenie. Jego siedliskiem jest Internet, którym NASK zajmuje się już od 30 lat. Słowo troll przeszło już nam do słownika codziennego, do żargonu sieciowego, wiemy troszkę o farmach trolli i wiemy, że trolle są szkodliwe – mówi Marta Gromada, analityczka danych w NASK.

– Trolle publikują emocjonalne treści, prowokujące, wywołujące kontrowersje, zarysowują podziały. Działają czasami w większych strukturach tzw. farmach. Publikują treści, które są szkodliwe, nawet jeśli publikowane treści są ironiczne, prześmiewcze to jednak celem ich jest pogłębianie podziałów, bazują na skrótach myślowych, stereotypach – dodaje Gromada.

Marta Gromada – analityczka danych z wieloletnim doświadczeniem. W NASK kieruje Zespołem Konfekcjonowania Danych, który wchodzi w skład Działu Przeciwdziałania Dezinformacji. Działa przy weryfikowaniu danych w social mediach.