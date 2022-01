Reklama

Konflikt między Rosją a Ukrainą zaostrza się, a groźba agresji ze strony Rosji staje się coraz bardziej realna. Od kilku tygodni ujawniane są, często dość szczegółowe, informacje, pochodzące od służb wywiadowczych, na temat zamiarów i działań wojsk rosyjskich, które mogą wskazywać na przygotowania do zbrojnego zajęcia Ukrainy.

Czy odpowiedź i działania dyplomatyczne NATO są odpowiednie i wystarczające? Czy państwa Paktu Północnoatlantyckiego powinny aktywniej zaangażować się w rozwiązanie tego konfliktu?

Te kwestie, w rozmowie z Erykiem Kazanowskim, wyjaśnia generał Mieczysław Bieniek, były Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w stanie Virginia, USA. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Czy działania dyplomatyczne NATO wobec Rosji są dziś wystarczające?

Moim zdaniem, to bardzo dobrze, że mamy w tym przypadku pogłębioną dyplomację. Odbyła się cała seria rozmów dyplomatycznych na różnych szczeblach: prezydenci Putin – Biden, szczyt NATO, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Genewa.

To wszystko daje do myślenia prezydentowi Putinowi i mówi o tym, że Zachód jest zdeterminowany, aby nie dopuścić do złamania prawa międzynarodowego.

Ta pogłębiona dyplomacja to również odpowiedź państw Zachodu na dostarczanie środków defensywnych, takich jak: najwyższej klasy rakiety przeciwpancerne i rakiety przeciwlotnicze, pomoc w zakresie szkolenia instruktorów i żołnierzy ukraińskich – wyjaśnia generał Mieczysław Bieniek.

Jaki jest obecny stan armii ukraińskiej?

Pamiętajmy o tym, że dziś armia ukraińska to już nie jest ta armia sprzed siedmiu lat, kiedy oddała Krym bez wystrzału i kiedy była bezradna w obliczu tworzenia quasi-republik Donieckiej i Ługańskiej.

Dzisiaj jest to nieźle wyposażona, dobrze dowodzona, przeorganizowana i zaprawiona w boju armia. A przede wszystkim, społeczeństwo jest zdeterminowane, aby bronić swojej ojczyzny – podkreśla generał Bieniek.

Jak aktualna sytuacja Ukrainy wpływa na bezpieczeństwo Polski?

W żywotnym interesie bezpieczeństwa Polski jest Ukraina niezależna i suwerenna. Może to zabrzmi niezbyt popularnie, ale dająca strefę strategicznej przestrzeni bezpieczeństwa, czy inaczej: bufor bezpieczeństwa. To samo dotyczy Białorusi.

Jako Polska powinniśmy wspierać Ukrainę. Wspierać ją bronią nieofensywną, tzn. bronią defensywną, taką jak środki obrony przeciwlotniczej. Wpierać armię ukraińską w zapasach takich jak: kamizelki, hełmy, czyli to, co jest potrzebne na polu walki – mówi generał Mieczysław Bieniek.

Mieczysław Bieniek – były Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w stanie Virginia, USA. Dowodził elitarnymi jednostkami Wojska Polskiego – 6 Brygadą Powietrznodesantową i 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej. Był również doradcą afgańskiego Ministra Obrony Narodowej.