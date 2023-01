Chyba nie ma nikogo kto serialami się interesuje a nie słyszał o produkcji która ostatnio budzi ogromne zainteresowanie, to oczywiście The Last of US.

Mijają już 3 tygodnie od kiedy na HBO MAX możemy oglądać nową produkcję która naprawdę spolaryzowana opinie. Oprócz tych którzy zdecydowanie są na tak, którzy są zachwyceni i mówią że o takie produkcje chodzi, takie produkcje chcielibyśmy oglądać, pojawiają się też głosy nieco krytyczne - mówi Marcin Cichoński Pierwszy odcinek zachwycił tym, że bardzo szybko potoczyła się akcja, w sposób niezwykle wartki. Nie było strasznie dużo efektów specjalnych które migotałyby nam na ekranie, które by sprawiały że dostajemy oczopląsu a jednocześnie było to bardzo wartkie, montaż był bardzo dynamiczny, zdjęcia też bardzo ciekawie pokazywały to co się działo z ludźmi po tym jak zaatakował grzyb zombie - dodaje Cichoński