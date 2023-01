Reklama

Pacjent na Disney+

– Warto zwrócić uwagę, że serial ma niemal teatralną strukturę. Obserwujemy tu 2,3, rzadko kiedy trochę więcej aktorów. Większość akcji rozgrywa się w zamkniętych pomieszczeniach, co jasno narzuca nam pewnego rodzaju teatralny sposób myślenia o tym, co się dzieje na ekranie. W rolach głównych: Steve Carell jako doktor, psychoterapeuta Alan Strauss oraz Domhnall Gleeson jako Sam Fortner, ten który, to nie jest żaden spojler, wystarczy obejrzeć pierwsza minutę żeby wiedzieć, co się stało, wystarczy obejrzeć jakikolwiek zwiastun, żeby wiedzieć, co się stało, ten który uwięził swojego psychoterapeutę – mówi Marcin Cichoński.

Reklama

– Jak do tego mogło dojść? Po co takie rzeczy się dzieją? Jeżeli ktoś ma bardzo duży problem ze swoimi nawykami, powiedzmy szczerze, bardzo morderczymi nawykami i te nawyki wchodzą w sferę bycia seryjnym mordercą, to można zapragnąć, żeby psychoterapeutę mieć bardzo, bardzo blisko – dodaje Marcin Cichoński.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!