To jest sytuacja niezwykła. Gdyby ktoś nam 20-30 lat temu powiedział, że światowy serwis VOD, serwis streamingowy (to już samo zabrzmiałoby abstrakcyjnie) zatrudni polską ekipę i polskich aktorów by zrobić ekranizację kryminału, jednego z najbardziej poczytnych autorów amerykańskich specjalizujący się właśnie w tym gatunku, powiedzielibyśmy, że coś tu się nie zgadza. Zachowaj spokój można oglądać dzięki Netflixowi na całym świecie.

Mamy tu kapitalna obsadę. Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damięcki, Jacek Poniedziałek i młodzi aktorzy z Krzysztofem Oleksynem na czele sprawili, że ten serial ogląda się kapitalnie. Wszystkie rzeczy, które mamy opowiedziane w książęce Harlana Cobena są tutaj przedstawione wiarygodnie, emocje są oddane dogłębnie i serial ogląda się z zaciekawieniem od samego początku do końca. Mamy bardzo dużo niespodzianek scenariuszowych. Możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś czytał książkę to wie co go czeka ale z drugiej strony mam też wrażenie, że ten serial ogląda się bardzo dobrze, nawet jeśli zakończenie i wszystkie zakończenia po drodze doskonale się zna.