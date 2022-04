Reklama

Nocne zmory – nowy album LUNY

– Chciałam uzyskać efekt intymny, wieczorny, mroczny, introwertyczny. Chciałam, żeby słuchacz słuchając tę płytę mógł na czterdzieści kilka minut wyłączyć się z życia, oderwać się od rzeczywistości i zatopić w tej, którą stworzyłam na moim albumie – mówi LUNA.

Co takiego ma w sobie Elon Musk?

– Jest chyba najbardziej kosmicznym człowiekiem, który w tym momencie żyje (śmiech). Jest takim symbolem obecności człowieka w kosmosie dlatego tak zatytułowałam jeden z utworów. Jest to pewnego rodzaju symbol, to nie jest piosenka o nim. Elon Musk w ogniu się unoszę to jest piosenka o połączeniu z kosmosem, z większą, szerszą przestrzenią, z tym co nieznane, co nieodkryte i trochę mroczne, tajemnicze i niepokojące – mówi LUNA.

LUNA (Aleksandra Wielgomas) – polska piosenkarka, autorka tekstów i piosenek.