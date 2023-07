Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Janusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady KIG, Konsul Honorowy Republiki Botswany w Polsce.

W naszej siedzibie głównej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie mieści się konsulat honorowy Salwadoru Hondurasu Gwatemali. No i od niedawna również Botswany. To jest docenienie tego, co w kontaktach zagranicznych robi Krajowa Izba Gospodarcza i metoda na przybliżanie tych krajów naszej gospodarce, naszym biznesmenom. Z tego jesteśmy dumni – mówi Janusz Wiśniewski.

Misja gospodarcza do Botswany

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję gospodarczej do Botswany. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-14 października i obejmie udział w EU-Botswana Business Forum – EBBF oraz Global Expo Botswana GEB – 17. edycji wielobranżowych targów i spotkań business-to-business (B2B) organizowanych przez Botswana Investment and Trade Centre (BITC) na zlecenie rządu Botswany.

Celem przedsiębiorców biorących udział w misji jest uczestnictwo w licznych sesjach B2B, spotkaniach networkingowych, debatach i warsztatach informacyjnych, dotyczących priorytetowych sektorów – rekomendowanych do współpracy z botswańskimi partnerami. A są to sektor farmaceutyczny i medyczny, agrobiznes / przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi finansowe i biznesowe, produkcja, branża motoryzacyjna i e-mobilność, ICT i innowacje, górnictwo, energia odnawialna i efektywność energetyczna.