Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

Rok 2022 był rokiem katastrofalnym dla polskiego sektora bankowego. Dla deweloperów mniej, dla nabywców mieszkań mniej. Transakcji było sporo, mieszkań i domów jednorodzinnych do użytkowania oddano rekordową liczbę 238 000 sztuk. Kredytów udzieliliśmy tylko połowę z tego, co udzieliliśmy w roku rekordowym 2021. Miał miejsce systematyczny spadek akcji kredytowej począwszy od czwartego kwartału 2021 roku, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy podjęła decyzję o podwyższaniu stóp procentowych i potem robiła to przez kolejnych 11 miesięcy. Wywarło to ogromny wpływ na dostępność kredytu, ale przede wszystkim na psychikę kredytobiorców, którzy obawiali się ciągłego i nadal nieograniczonego wzrostu inflacji i stóp procentowych, a co za tym idzie również kosztów obsługi kredytu – mówi Jacek Furga.

Na pewno oswoiliśmy się z inflacją. To jest efekt tego, że po tych 11 podwyżkach, o których wspomniałem, nastąpiło osiem miesięcy stabilności. We wrześniu 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej zatrzymała się i od tej pory nie podejmowała kolejnych decyzji o podwyżkach – dodaje Furga.