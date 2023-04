Reklama

Quiet quitting - ciche odchodzenie

Jest to takie zjawisko, gdzie pracownicy robią tyle ile trzeba. W ramach swojej umowy, w ramach swojego zaangażowania, realizują się w pracę wyłącznie w zakresie godzinowym, który był wcześniej ustalony, oraz w ramach tego zakresu zadań które były wcześniej ustalone. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć przecież to jest normalne, ale z drugiej strony z perspektywy biznesu może to być zjawisko niepokojące. W takim sensie, że pracownik nie angażuje się bardziej w życie organizacji, tylko minimum, które jest potrzebna, aby utrzymać swoją posadę. Nie wnosi żadnej dodatkowej wartości do organizacji – mówi Norbert Marek

Mamy do czynienia w Polsce z pewnego rodzaju zderzeniem kulturowym. Z jednej strony zderzeniem z kulturą pracy, którą mamy z lat 90, z początkami wolnej Polski i zmianami ustrojowymi. Uwolnił się rynek, pojawiły się nowe możliwości. Część ludzi poprzez ciężką pracę chciało dojść do pewnego rodzaju sukcesu i taki też etos pracy sobie wykuły. Z drugiej strony mamy nowe pokolenie, które wchodzą na rynek pracy, które bardzo mocno stawiają na to, żeby mieć pewnego rodzaju work-life balance. Zachowane zarówno życie prywatne jak i życie zawodowe w odpowiednich ramach. Nie chcą wkładać więcej, ponieważ uważają, że to co już wcześniej wypracowali, to na co się umówili z pracodawcą, jest wystarczające – dodaje Norbert Marek.

