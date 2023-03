Jak działają roboty przemysłowe?

Czy roboty zastąpią ludzi w przemyśle?

Jak pracują zautomatyzowane przedsiębiorstwa?

Pojawiają się faktycznie informacje na temat tak zwanych „dark factory”, gdzie gasi się światło i roboty pracują same a pracownicy opuszczają fabrykę. O wiele częstszym przypadkiem jest, kiedy te roboty wspomagają operatorów, wspomagają osoby w fabrykach w procesach trudnych, skomplikowanych których, ludzie po prostu nie chcą na ten moment wykonywać. Coraz częściej będą te roboty się pojawiać, coraz częściej będą pomagać pracownikom wykonywać te prace niewygodne – mówi Daniel Niepsuj.

Najbardziej popularne procesy to często jest to pakowanie czy paletyzacja w fabrykach spożywczych, w obróbce metali jest to załadunek czy rozładunek maszyn, również procesy spawalnicze – dodaje Niepsuj.

