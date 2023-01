Reklama

Co to jest polska wódka?

– Jest to dosyć ważne i niełatwe zagadnienie, ponieważ powszechnie wydaje się, że każda wódka produkowana w naszym kraju, dzisiaj, wczoraj, 20, 100 lat temu to jest polska wódka. Powinniśmy zauważyć, że od w zasadzie 10 lat, od 13 stycznia 2013 roku, kiedy to weszła w życie ustawa ostatecznie określająca definicję polskiej wódki w rozumieniu chronionego oznaczenia geograficznego, polska wódka aby mogła używać tego sakramentalnego opisu „polska wódka” bądź po angielsku „polish vodka” musi spełniać dwa podstawowe kryteria. Po pierwsze cały proces produkcji musi się odbywać na terytorium naszego kraju. Cały proces produkcji rozumiany jako pozyskanie zbóż lub ziemniaków, następnie fermentacja, destylacja, rektyfikacja, aż do wytwoarzenia finalnego produktu, czyli takiej wódki zgodnie z definicją gotowej do spożycia, czyli powyżej 37,5 % – Andrzej Szumowski.

Reklama

Z jakich zbóż powstaje polska wódka?

– Do procesu produkcji wolno wykorzystywać wyłącznie 5 zbóż plus ziemniaki. Żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto lub ziemniaki. To jest cała filozofia. Czym się zatem różni polska wódka od wódki produkowanej w Polsce? Niewielka część wódki produkowanej w Polsce spełnia definicję polskiej wódki – dodaje Andrzej Szumowski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Andrzej Szumowski – Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

Elżbieta Kwiecińska – Prysłopska – Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Polska Wódka