Wpływ wojny w Ukrainie na rynek powierzchni magazynowych

– Data (24.02.2022) rozpoczęła szereg zmian na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych. W pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch miesiącach zdecydowanie podstawowym skutkiem wydarzeń z końca lutego było przerwanie łańcuch dostaw, w dostawach materiałów budowlanych dla generalnych wykonawców, którzy akurat byli w trakcie realizacji powierzchni magazynowych, a także którzy byli na etapie kontraktowania kolejnych zamówień, dlatego, że bardzo dużo materiałów było produkowanych w Ukrainie, czy też w Rosji, a jeżeli nie produkowane to były przez te kraje też dystrybuowane do Polski. To zdecydowanie spowolniło proces przygotowywania kolejnych, nowych inwestycji przez deweloperów. Pamiętam, w marcu prosiliśmy czasami dewelopera o ofertę na powierzchnię, która miała był dopiero budowana, to jej ważność często był dwa, trzy dni, tak naprawdę, ten rynek był tak niepewny i trudno było zorganizować materiały na kolejne inwestycje – mówi Grzegorz Paluch.

Grzegorz Paluch – dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers Poland.