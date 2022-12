Kryzys ekonomiczny. Co nas czeka w 2023?

– To co różni typowe warunki kryzysowe od dzisiejszych warunków to jest jednak poziom pesymizmu. Kiedy pisałem moje przewidywania na rok 2020, na świecie i na rynkach finansowych kwitł optymizm. Wtedy zacytowałem 2 potwory, które mogłyby spowodować wygaszenie tego optymizmu. Zasugerowałem nawet sekwencję w jakiej kolejności te potwory wystąpią. Najpierw miał wystąpić kryzys, który wywoła reakcję banków centralnych, która ex post okaże się nadreakcją wywołaną potrzebą niehamowania globalnej gospodarki. Oczywiście nie dało się przewidzieć pandemii, ale można powiedzieć, że świat był gotowy na kryzys, bo był całkowicie przesadnie optymistyczny. Właśnie ta nadreakcja na kryzys wygenerowała kolejny problem, kolejnego potwora jakim jest inflacja – mówi Kamil Sobolewski.

Reklama

– Dzisiaj warunki do powstawania kryzysu są o tyle mniej korzystne, że wszyscy w jakimś stopniu kierujemy się ostrożnością. W życiu gospodarstw domowych i w życiu firm, a nawet w życiu politycznym kraju, gdzie politycy, nawet politycy lewicujący, którzy jeszcze rok, dwa lata temu byliby zwolennikami NEF – Nieograniczonej Ekspansji Fiskalnej, nawet oni dzisiaj dostrzegają granice dla możliwości zadłużania się i finansowania z długu wydatków państwa – dodaje Kamil Sobolewski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawców RP