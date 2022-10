Polski Produkt Przyszłości

– Konkurs Polski Produkt Przyszłości będzie organizowany w tym roku już po raz 25. W czasie tych 25 lat oceniliśmy ponad 1400 projektów, przyznaliśmy ponad 260 nagród, a więc jesteśmy rozpoznawalni dla bardzo dużej części przedsiębiorców, naukowców oraz polskiego społeczeństwa. To co chciałabym zaznaczyć to, to że nasz konkurs nie jest adresowany wyłącznie dla przedsiębiorców. W konkursie mamy 3 kategorie i te kategorie to: przedsiębiorcy, gdzie te najbardziej innowacyjne projekty zgłaszają firmy; jednostki naukowe, gdzie projekty zgłaszają naukowcy; trzecia kategoria to produkty powstałe na styku nauki i biznesu – mówi Izabela Banaś.

Co to jest produkt przyszłości?

– Ta definicja produktu jest dosyć szeroka. Myślimy zarówno o produktach fizycznych, towarach, ale myślimy też o technologiach i usługach. Jeżeli mówimy o stanie gotowości takiego produktu, to tu też mamy pewne wymogi. Chodzi nam o produkty nowe, więc jeżeli mówimy o produktach wdrożonych na rynek, to są to takie produkty, które zostały wdrożone na rynek nie wcześniej niż dwa lata w momencie składania wniosku – mówi Izabela Banaś.

Izabela Banaś – zastępca dyrektora Departament Analiz i Strategii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości