Kryzys branży nieruchomości?

– To jest dobre pytanie. Nasz raport, który przygotowaliśmy dotyczy nie tylko rynku nieruchomości, ale dotyczy rynku kredytów hipotecznych. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy na rynku kredytów hipotecznych jest kryzys, to nie miałbym wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości są symptomy istotnych zmian, jednak jesteśmy w ich trakcie i nie wiemy, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Rynek nieruchomości reaguje z pewnym opóźnieniem wobec rynku kredytów hipotecznych. Trzeba się przyglądać w następnych kwartałach temu, co się będzie działo – mówi Jerzy Ptaszyński.

Drugi kwartał 2022 na rynku nieruchomości

– Na koniec drugiego kwartału umów kredytu hipotecznego było blisko 2,5 mln. Drugi kwartał 2022 roku to był pierwszy w historii naszych notowań okres, w którym liczba kredytów, które zostały spłacone była większa niż liczba kredytów, które zostały zaciągnięte. Po raz pierwszy w historii zanotowaliśmy spadek liczby umów obsługiwanych przez banki. Ten spadek wyniósł ponad 65 tys. sztuk – dodaje Ptaszyński.

Jerzy Ptaszyński – dyrektor Działu Badań i Obsługi Rynku Nieruchomości Centrum AMRON.