Gdzie i jak Polacy robią zakupy?

Do badania tego typu zachowań konsumentów mamy bardzo ciekawe narzędzie. Aplikacja PanParagon jest na ten moment chyba najpopularniejszym narzędziem, najpopularniejszą aplikacją do przechowywania paragonów ponieważ pobrano ją już ponad 0,5 mln razy. Miesięcznie wpada do nas grubo powyżej 100 tyś. paragonów, zdecydowana większość to paragony z polskich sklepów, od polskich klientów. W związku z tym ten materiał do badania, wyciągania wniosków o trendach konsumenckich, o zachowaniach konsumenckich, ocenach, rzeczywistej stopie inflacji, ten materiał jest spory – mówi Antonina Grzelak, PR Manager aplikacji PanParagon.

Jak przechowywać paragony?

Przy pomocy aplikacji możemy zeskanować paragon. Paragon jest przechowywany w aplikacji, można go bardzo szybko wyfiltrować, bardzo szybko odnaleźć, ponieważ podstawowe dane z paragonu zapisują się w systemie, a dzięki temu paragon trafia do odpowiedniej kategorii. W ten sposób tworzą się statystyki wydatków, bardzo często używane przez naszych użytkowników do tego aby monitorować budżet domowy. Oprócz tego jest wiele innych funkcji m.in. listy zakupowe, gazetki promocyjne – dodaje Grzelak.

Antonina Grzelak – PR Manager aplikacji PanParagon.

