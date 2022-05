– Chcemy budować apartamenty dla klientów, którzy doceniają nie tylko bardzo dobry wygląd kubatury budynku i architektury ale też całą resztę. Wiem, że jest dużo ofert na rynku, które mogą powiedzieć to samo tylko później bardzo to się mija z rzeczywistością. Uważam, że projektów ultra premium w Polsce nie ma. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością za swoje słowa. Ich generalnie jest bardzo mało w naszej części Europy. Są jednostkowo w krajach Europy Zachodniej, są to najczęściej projekty butikowe i znaczenie mniejsze od tych, które robimy. Podobnie duże projekty, które są traktowane jako premium z rozwiniętymi częściami wspólnymi, ale bez tego o czym jeszcze powiem, obserwujemy w Stanach Zjednoczonych – mówi Rafał Kula członek zarządu NOHO INVESTMENT.

– Nie można porównywać tego co obserwuję w Miami, a co chcemy zrobić we Wrocławiu, czy Krakowie. Wolę naszą część europejską, mamy takie podejście do tego, co robimy, że trzeba tworzyć rzeczy architektoniczne, które są ponadczasowe z poszanowaniem miejsca i historii – mówi Kula.

