– Sytuacja, w której się znaleźliśmy pewnego niepokoju, który dzieje się za naszą wschodnią granicą, który jest przenoszony medialnymi obrazami do naszego społeczeństwa spowodował on większe zainteresowanie gotówką ale staramy się aby gotówka była dostarczana na bieżąco do oddziałów i bankomatów. Poza przypadkami technicznymi, gdzie transport z gotówka nie zdążył dojechać obsługujemy oddziały na bieżąco – mówi o dostępności gotówki w polskim systemie Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich.

– Trzeba obalać mity i fake newsy, które się pojawiają. Dla nikogo, kto z bankowością ma do czynienia nie jest tajemnicą, że przed konfliktem Rosji z Ukrainą, agresją Rosji na Ukrainę, mieliśmy podobną sytuację jak obecnie. Jeżeli ktoś chciał podjąć w banku większą gotówkę, to musiał to wcześniej awizować. Stąd nasze zalecenia, aby opierać się na sprawdzonych informacjach, sprawdzonych mediach, które weryfikują informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Limity wypłaty większych kwot, one zawsze były i trzeba zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem informację, że chcemy podjąć większą gotówkę. Systemowo żadnych ograniczeń nie nałożono natomiast mogą zdarzać się sytuacje, gdzie tu i ówdzie w bankomacie może zabraknąć pieniędzy – mówi Barbrich.

Przemysław Barbrich - dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich