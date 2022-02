Reklama

Skomplikowany Polski Ład

Jak skomplikowane są przepisy Polskiego Ładu każdy z nas wie. Wiedzą to przedsiębiorcy, księgowi, kadrowi i wiemy to również my – pracownicy administracji skarbowej. Jest nam szczególnie ciężko ponieważ to my reprezentujemy Ministerstwo Finansów. Pracownicy KAS są cały czas szkoleni ale te przepisy się ciągle zmieniają – mówi o trudnej sytuacji pracowników KAS Agata Jagodzińska.

Polski Ład. Najwięcej pytań o kwestie, które są jeszcze obietnicami

Podatników interesują kwestie, które są póki co obietnicami rządu i nie znalazły odzwierciedlenia w przepisach. W związku z tym trudno nam jest odpowiadać na niektóre pytania podatników. Odpowiadamy jak umiemy, staramy się odpowiedzieć tylko wtedy kiedy mamy jakąś kwestię wyjaśnioną. – opowiada kulisach pomocy udzielanej podatnikom Agata Jagodzińska.

Szkolenia organizowane dla pracowników KAS pozostawiają wiele do życzenia. Są to szkolenia w formie slajdów, webinarów gdzie wiedzę można odsłuchać ale nie można aktywnie uczestniczyć, zadawać pytania. Dodatkowo równolegle do wyjaśniania podatnikom przepisów Polskiego Ładu, urzędy skarbowe prowadzą akcję wspierania podatników w rozliczeniach PIT za zaszły rok – opisuje sytuację w urzędach skarbowych Przewodnicząca Związkowej Alternatywy.

Agata Jagodzińska - Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej