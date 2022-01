Reklama

Ślad węglowy staje się tematem biznesowym, dotykającym interesów firmy: kosztów, przychodów i kontraktów, szczególnie w przypadku firm eksportowych. Niemieccy kontrahenci zaczynają domagać się informacji o śladzie węglowym produktów i firm, z którymi współpracują w Polsce. Zaczyna to być czynnik determinujący dyskusję o rozwoju biznesu, bo obok jakości i ceny, staje się częścią procesu zakupowego – mówi Łukasz Dobrowolski w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl).

Jaki wpływ na konkurencyjność polskich firm ma ślad węglowy? Czy są pod tym względem konkurencyjne na tle europejskich konkurentów? W jaki sposób można policzyć ślad węglowy swojego przedsiębiorstwa?

Te kwestie, w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" wyjaśnia Łukasz Dobrowolski, dyrektor Fundacji "Climate Strategies Poland", współautor raportu "Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm", który ukazał się w styczniu 2022 roku.

Jaki wpływ na konkurencyjność polskich firm ma ślad węglowy?

Pracując nad tematem redukcji śladu węglowego przedsiębiorstw, zaobserwowaliśmy, że staje się on czynnikiem, który wpływa na konkurencyjność firm.

Ślad węglowy przestaje być tematem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest oczywiście bardzo ważna. Jednak dynamika wokół zielonej transformacji i dekarbonizacji gospodarki sprawia, że ślad węglowy się to tematem biznesowym.

To już nie jest coś opcjonalnego i związanego z wizerunkiem firmy, tylko zjawisko, które dotyka jej żywotnych interesów: kosztów, przychodów i kontraktów, szczególnie w przypadku firm eksportowych – wyjaśnia Łukasz Dobrowolski.

Czy polskie firmy są konkurencyjne pod względem śladu węglowego?

Obecnie firmy w Polsce nie są gotowe do konkurencji na wymiarze śladu węglowego. Zaczynają działać, jednak są zapóźnione w stosunku do konkurentów z innych krajów europejskich, szczególnie z Europy Zachodniej. Jest to problem, który staramy się adresować naszymi działaniami i raportem "Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm" – podkreśla Dobrowolski.

Czy przedsiębiorstwa w Polsce redukują swój ślad węglowy?

Jak zauważamy w raporcie, biznes w Polsce można podzielić na dwie części.

Po pierwsze, mamy dużo oddziałów międzynarodowych firm, które podjęły już bardzo daleko idące zobowiązania klimatyczne, m.in. w ramach inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTI), czyli stawiania celów, opartych na nauce.

Po drugie, mamy polskie firmy, które są na samym początku tej drogi. Zaczynają działać, ale są bardzo zapóźnione. Dopiero zaczynają liczyć swój ślad węglowy, a cały ten proces trwa. Jeszcze do niedawna nie było żadnej polskiej firmy, która miałaby ustalone cele, zgodne z tą ścieżką naukową. W grudniu 2021 roku, jako pierwsza, zrobiła to Żabka. Ogłosiła wówczas pięcioletni cel, zweryfikowany przez inicjatywę SBTI. To są już konkretne działania, związane z ograniczeniem śladu węglowego – podkreśla Dobrowolski.

Łukasz Dobrowolski – dyrektor Fundacji "Climate Strategies Poland". Konsultant, menadżer i przedsiębiorca. Od ponad 10 lat aktywny inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w sektor energetyki odnawialnej, w segmencie klientów indywidualnych, małego i średniego biznesu oraz samorządów.