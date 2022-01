Wprowadzenie w życie Polskiego Ładu wywołało wiele wątpliwości i pytań, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i profesjonalistów, zajmujących się na co dzień ich rozliczeniami podatkowymi.

Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy, rozliczający podatek ryczałtem? Komu opłaca się wybór tej formy opodatkowania i jakie warunki trzeba spełnić? Do kiedy podatnicy mają czas na podjęcie takiej decyzji?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl), wyjaśnia Teresa Nowicka – radca prawny i doradca podatkowy.

Co to jest ryczałt?

Ryczałt jest to podatek naliczany wyłącznie od przychodów. Oznacza to, że nie pomniejszamy bazy do opodatkowania o żadne koszty uzyskania przychodu.

Trzeba też zaznaczyć, że podatek ryczałtowy nie jest dedykowany dla każdej działalności gospodarczej. Jest on skierowany przede wszystkim do wolnych zawodów, np. zawodów medycznych – tłumaczy Teresa Nowicka.

Dlaczego zainteresowanie ryczałtem wśród podatników wzrosło?

Przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, podatek ryczałtowy od przychodów nie był popularny wśród podatników. Można powiedzieć, że był dość mało znany lub uważany za rozwiązanie dla podatników, którzy mniej zarabiają.

Obecnie jednak, w kontekście zwiększenia obciążeń w ramach podatku liniowego, ryczałt zaczął się cieszyć dużym zainteresowaniem. Dzieje się tak, m.in. z uwagi na fakt, że w jego przypadku, składka zdrowotna jest naliczana od przeciętnego wynagrodzenia, a nie od wartości przychodu.

Myślę, że zainteresowanie to wynika również z faktu, że stawki podatku ryczałtowego, w zakresie niektórych zawodów uległy obniżeniu – wyjaśnia Nowicka.

Jakie zmiany dotyczące ryczałtu wprowadza Polski Ład?

Zgodnie z Polskim Ładem zawody medyczne, czyli: lekarze, pielęgniarki czy stomatolodzy, zapłacą o wiele niższy ryczałt. Obowiązująca tę grupę stawka ryczałtu w 2022 roku będzie wynosić 14 procent, a w 2021 roku wynosiła 17 procent.

Kolejna obniżka stawki dotyczy branży IT, a więc informatyków czy programistów. Jest to zmiana stawki z 15 procent w 2021 roku do 12 procent w roku obecnym.

Trzecia grupa, która skorzysta na Polskim Ładzie, w zakresie obniżek stawek ryczałtu, to zawody inżynieryjne i architektoniczne.

Podejmując decyzje, warto jednak zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. Mimo, że wspomniane obniżki stawek wyglądają bardzo atrakcyjnie, musimy pamiętać, że składka zdrowotna jest systemem, który nie podlega odliczeniu.

Bazując na dostępnych kalkulatorach podatkowych, na przykładzie branży IT, widzimy więc, że ta obniżka stawki nie wychodzi już tak korzystnie, jak mogłoby się wydawać bazując na samych punktach procentowych – podkreśla Teresa Nowicka.

Teresa Nowicka – radca prawny oraz doradca podatkowy. Ekspert w obsłudze podatkowej i prawnej przedsiębiorstw, posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Autorka bloga "Oh, my tax!".