"Self-publishing to trend światowy, widoczny szczególnie na amerykańskim rynku wydawniczym" mówi Artur Owczarski, założyciel wydawnictwa BookEdit.

W rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl), Owczarski wyjaśnia m.in.: na czym polega model self-publishing? Jakie korzyści przynosi autorowi? Na jakie wydatki trzeba się przygotować, chcąc wydać własną książkę? Jakim celom biznesowym może służyć taka publikacja?

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu z cyklu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Czym jest self-publishing?

Self-publishing jest odwróconą formą przepływu gotówki versus tradycyjne wydawnictwo. Tak bym chyba powiedział. Pierwszy raz stworzyłem taką teorię na potrzeby naszej rozmowy, natomiast chyba do tego bym to sprowadził.

Bo jakość usługi, jaką świadczy wydawnictwo self-publishingowe dla autora, niczym nie musi się różnić od tego, co robią wydawnictwa tradycyjne – wyjaśnia Artur Owczarski.

Czym różnią się wydawnictwa typu self-publishing od vanity-publishing?

Po profesjonalnym wydawnictwie typu self-publishing, autor może spodziewać się: dobrze wykonanej korekty, redakcji i profesjonalnego przygotowania książki do publikacji.

Natomiast istnieją rzeczywiście podmioty, które korzystają wręcz z oprogramowania. Jest to wtedy bardzo tanie. Wrzucamy nasz tekst do programu, przygotowanego przez firmę. Uiszczamy opłatę. Tekst się składa i ma wykonaną przez robota korektę, a my możemy wysłać to do drukarni.

Różnica między tymi dwoma typami wydawnictw jest więc gigantyczna – podkreśla Owczarski.

Ile kosztuje wydanie książki?

Przyjmijmy jako przykład: książkę kolorową, bogato ilustrowaną, na świetnym papierze, o objętości około 400 stron. To wszystko bardzo podnosi koszt, więc jej wydruk może kosztować nawet kilkanaście złotych.

Koszt przygotowania do publikacji jest to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. I teraz, możemy na tym poprzestać. Ale możemy też inwestować w różnego rodzaju formy reklamy i tutaj "sky is the limit".

Artur Owczarski – biznesmen, podróżnik, reportażysta. Założyciel wydawnictwa BookEdit, działającego w modelu self-publishing. Autor dwóch książek reportażowych: "Droga 66. Droga Matka: o historii, legendzie, podróży" i "Teksas to stan umysłu".