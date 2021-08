Najważniejszymi korzyściami, jakie płyną z cyfryzacji, są według polskich przedsiębiorców: wyższa wydajność i oszczędność kosztów. Równocześnie, jako główną barierę przejścia w kierunku gospodarki cyfrowej, firmy wymieniają brak odpowiedniego wsparcia finansowego – wynika z najnowszej edycji badania Digi Index, przeprowadzonego przez firmę Siemens.

Jaki jest aktualny stopień digitalizacji polskich przedsiębiorstw? Które branże wyróżniają się na tle pozostałych? Co czeka rynek w przyszłości? Te kwestie, w rozmowie z Grzegorzem Kowalczykiem (DGP), wyjaśnia Sebastian Lemieszek – doradca ds. cyfrowej transformacji w firmie Siemens. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Czym jest Digi Index?

Digi Index to forma usystematyzowania poziomu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. To jest próba stworzenia uniwersalnego barometru, który mierzy poziom digitalizacji na czterostopniowej skali od jeden do cztery, gdzie: cztery oznacza w pełni zdigitalizowane przedsiębiorstwo, natomiast jeden, że jeszcze jest wiele do zrobienia – wyjaśnia Sebastian Lemieszek.

Jaki jest aktualny stopień digitalizacji przedsiębiorstw w Polsce?

W najnowszej edycji badania z 2021 roku, Digi Index kształtuje się na poziomie 1,8 na czterostopniowej skali. To pokazuje jak duży potencjał drzemie jeszcze w polskich przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o podejście do digitalizacji – stwierdza Lemieszek.

Czy pandemia wpłynęła na stopień digitalizacji polskich przedsiębiorstw?

Tegoroczna wartość Digi Indexu spadła w stosunku do 2020 roku o 0,1 punktu. Proszę pamiętać, że publikacja Digi Indexu w 2020 roku nastąpiła w marcu, czyli dosłownie tydzień czy dwa tygodnie przed ogłoszeniem pierwszego lockdownu.

Ten wynik możemy tłumaczyć przede wszystkim wzrostem świadomości wartości, jaką cyfryzacja oferuje polskim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorstwa zrozumiały, jak dużą wartość dodaną mogą mieć z digitalizacji i dzięki temu bardziej krytycznie dokonały samooceny. Stąd też ten spadek wartości wskaźnika z 1,9 do 1,8 w porównaniu rok do roku – tłumaczy Sebastian Lemieszek.

Sebastian Lemieszek – doradca ds. cyfrowej transformacji w firmie Siemens. Ekspert w dziedzinie zarządzania produkcją, wspiera polskie przedsiębiorstwa w transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.