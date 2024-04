Dr Mark Esposito – BIO

Jest profesorem ekonomii i polityki publicznej, związanym z Uniwersytetem Harvarda oraz Hult International Business School. Na Harvardzie prowadzi działalność badawczą, jest profesorem nauk społecznych Harvard Kennedy School’s Center for International Development, Harvard University’s Institute for Quantitative Social Science (IQSS) oraz z Davis Center for Eurasian Studies. Był także afiliowanym wykładowcą w zakresie mikroekonomii konkurencyjności na Harvard Business School, pod opieką prof. Michaela E. Portera i zajmował stanowisko Founding Fellow w Circular Economy Research Center na Judge Business School, Uniwersytetu w Cambridge, gdzie nadal pełni funkcję Senior Associate. Pełni funkcje doradcze dla rządów regionu Zatoki Perskiej i Eurazji, jest globalnym ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego i wykładowcą Mohammed Bin Rashid School of Government oraz na Uniwersytecie Georgetown. Współzałożyciel firmy badawczej w dziedzinie uczenia maszynowego, Nexus FrontierTech oraz przedsięwzięcia edukacyjnego w dziedzinie technologii: The Circular Economy Alliance. Posiada doktorat z Ecole des Ponts ParisTech i mieszka pomiędzy Bostonem, Genewą a Dubajem.

W 2016 roku został wpisany na radar Thinkers50 jako jeden z 30 najwybitniejszych wschodzących myślicieli biznesowych na świecie i jeden z 50 najlepszych na świecie myślicieli zajmujących się zrównoważonym rozwojem według Thinkers360. Jest starszym doradcą Ideation Center of Strategy& w PwC w Dubaju oraz inkubatora UC Berkeley SkyDeck. Od 2022 r. dołączył także do India Dialog w Centrum Technologii Azji w USA na Uniwersytecie Stanforda.

Jest autorem/współautorem ponad 150 publikacji recenzowanych i nierecenzowanych, 13 książek, w tym 2 bestsellerów Amazona: Understanding how the Future Unfolds (2017) i The AI Republic (2019). Jego najnowsze książki to: „The Emerging Economies under the Dome of the Fourth Industrial Revolution” (Cambridge University Press, 2022) oraz „The Great Remobilization: Strategies and Designs for a Global Smarter World” (MIT University Press, 2023). następną książką będzie „Digitizing the Emerging Economies” (Cambridge University Press, 2024)