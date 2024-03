W 2023 roku zarejestrowano w Polsce 17 106 osobowych samochodów elektrycznych, z czego aż 83 proc. trafiło do przedsiębiorców. Czy to właśnie oni są szansą na przyspieszenie tempa zmian? Czego w kontekście e-mobility boi się Kowalski. O wyzwaniach towarzyszących procesowi transformacji na elektromobilność w Polsce, będą rozmawiać 4 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas MOVE - International Mobility Congress eksperci, regulatorzy i producenci.

Pośród kluczowych barier rozwoju elektromobilności w Polsce jedną z najważniejszych jest niewystarczająca infrastruktura ładowania. Pięć lat temu, w 2019 roku na 1 punkt ładowania przypadało statystycznie 2,6 samochodu elektrycznego. Pod koniec minionego roku było ich już 8,2. Oznacza to, że liczba aut rośnie ponad 3 razy szybciej niż infrastruktura.

W miastach brakuje stacji ładowania

O ile dla mieszkańców domów jednorodzinnych codzienne obcowanie z elektrykiem jest nawet łatwiejsze niż jazda autem spalinowym, bo na ładowanie poświęcają kilka sekund – tyle zajmuje wpięcie wtyczki, a samochód przecież i tak w nocy stoi w garażu – o tyle dla mieszkańców domów wielorodzinnych, samochód zasilany prądem zazwyczaj jest sporym wyzwaniem. Największe firmy, duże korporacje, które siedziby mają w dużych miastach sygnalizują, że pracownicy mieszkający w większości w budynkach wielorodzinnych nie chcą się przesiadać na auta elektryczne. Dla nich elektryczny samochód służbowy przestaje być benefitem, staje się problemem, co wynika z braku łatwego dostępu do ładowarki. Biorąc pod uwagę fakt, że 65 procent nowych samochodów w Polsce rejestrowanych jest w 20 największych miastach, problem infrastruktury w miastach nabiera sporej wagi.

Niebagatelne znaczenie ma również edukacja i świadomość społeczna. Wiele osób wciąż obawia się zmiany z tradycyjnych pojazdów na elektryczne ze względu na obawy dotyczące zasięgu, czasu ładowania czy trwałości baterii.

- Branża motoryzacyjna zmienia się w niespotykanym dotąd tempie: elektromobilność i cyfryzacja kształtują indywidualną mobilność. Niektóre kraje wykazują imponujące tempo transformacji, w innych wzrost zainteresowania autami elektrycznymi postępuje wolniej niż oczekiwano. Nasza strategia jest elastyczna, możemy zaoferować każdemu klientowi samochód odpowiadający jego potrzebom. Oferta naszych aut z bardzo wydajnymi silnikami spalinowymi oraz nowym układem hybrydowym plug-in pozostanie istotną częścią gamy modelowej w fazie przejściowej. Niemniej przyszłość należy do pojazdów elektrycznych. Rozwój elektromobilności jest wspólnym zadaniem biznesu, polityki krajowej i władz lokalnych, musi być dobrze zaplanowany i wdrożony. Do tego potrzebny jest wspólny dialog – Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

Zakupy flotowe windują sprzedaż

W całym 2023 roku zarejestrowano w Polsce 17 106 osobowych samochodów elektrycznych, z czego aż 14 169 przypadło na firmy. Oznacza to, że aż 83 proc. Nowych samochodów elektrycznych trafiło w zeszłym roku do przedsiębiorców. I to właśnie wśród firm, a w szczególności wśród dużych i średnich przedsiębiorstw, należy upatrywać szans na przyspieszenie transformacji. Aby jednak elektryfikacja flot, nawet ta częściowa, stała się faktem, niezbędne jest zapewnienie właściwego otoczenia rynkowego.

- Jesteśmy liderem finansowania samochodów elektrycznych w Polsce i systematycznie badamy oczekiwania naszych klientów – stąd wiemy, że takie kwestie, jak zachęty podatkowe czy infrastruktura ładowania (zarówno ta publiczna jak i prywatna, w miejscach zamieszkania pracowników) są absolutnie kluczowe. To, co jednak w ostatnich miesiącach wybija się na plan pierwszy, to coraz bardziej odczuwalna potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie korzyści, płynących z elektryfikacji. Wykonaliśmy bardzo dużą pracę, edukując naszych klientów i ich pracowników, jednak te wysiłki muszą zostać wsparte szerszą kampanią, aby odniosły oczekiwany skutek - podkreśla Mikołaj Woźniak, prezes zarządu Volkswagen Financial Services.

Dobre warunki dla produkcji

Dodatkowo, ważnym aspektem rewolucji w kierunku elektromobilności jest rozwój lokalnej produkcji samochodów elektrycznych oraz baterii. W Polsce istnieje potencjał do rozwoju tej branży, co mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Warto zatem inwestować w badania i rozwój w tej dziedzinie oraz tworzyć korzystne warunki dla firm zajmujących się produkcją pojazdów elektrycznych.

- Zwykle na hasło „zeroemisyjność” przywołujemy na myśl elektryczne lub wodorowe samochody, które są przyjazne środowisku. Ale nie można zapominać, że równie istotną dla środowiska częścią branży motoryzacyjnej jest produkcja pojazdów. Mówiąc produkcja, mam na myśli nie tylko sam proces wytwarzania pojazdów, ale i wszystkie powiązane z nimi obszary – na przykład transport. To, jak bardzo zielona jest energia potrzebna do produkcji samochodów i jak ważny jest przyjazny środowisku transport ciężki – jest w obecnej rzeczywistości kluczowe. W tym kontekście przychodzi na myśl ostatnia decyzja polskiego rządu o przeznaczeniu miliarda złotych na dofinansowanie ciężkich pojazdów elektrycznych i wodorowych wchodzących na rynek, oraz dwóch miliardów złotych na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania wodorem. To jedynie dwa przykłady z tego obszaru, ale pokazują one, że na zeroemisyjność musimy patrzeć z szerszej perspektywy – jak na dużą zmianę cywilizacyjną. I właśnie o tych wszystkich aspektach zeroemisyjności rozmawiamy na MOVE, kongresie, który na stałe wszedł do kalendarza najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych w Polsce – podkreśla Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

- Elektromobilność to wielka szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Polscy przedsiębiorcy słusznie wykorzystują szanse na zdobycie kluczowej pozycji w łańcuchu dostaw sektora elektromobilności, lecz w tym wyścigu o globalne rynki i lepszej pozycji Polski potrzeba większego poparcia strony rządowej oraz spójnej strategii. Aby osiągnąć oczekiwany poziom, konieczne jest zainwestowanie w globalny łańcuch produkcji komponentów do baterii, ogniw oraz dostaw surowców, a także w produkcję pojazdów i infrastrukturę ładowania. Obecnie Polska jest już jednym z europejskich potentatów w produkcji baterii i autobusów elektrycznych, a kolejni inwestorzy ciągle doceniają korzyści płynące z potencjału intelektualnego i produkcyjnego – uważa Krzysztof Burda Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Jaka zatem będzie przyszłość polskiej gospodarki, czy mamy szansę przezwyciężyć bariery oraz czy skorzystamy z szansy jaką dają obecnie zmiany, na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi podczas Kongresu MOVE International Mobility Congress.

Kongres MOVE odbędzie się 4 kwietnia w Poznań Congress Center, w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które od wielu lat dostarcza niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających.

Organizatorem Kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Głównymi Partnerami Merytorycznymi są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.