Trudne czasy wymagają mądrych decyzji i przede wszystkim inwestycji zarówno strategicznych, jak i lokalnych. Rozmawiano o nich podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni – największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce.

Gdyńska konferencja gromadzi przedstawicieli administracji państwowej najwyższego szczebla, ale także osoby reprezentujące samorządy. Zgromadzeni na debatach eksperci podkreślali, że zarówno pandemia, wojna i kryzys energetyczny, zrodziły wśród inwestorów wiele niepewności. Polska dzięki rozsądnym inwestycjom w transport i energetykę, odpowiednio przygotowała się na światowe zawirowania.

W trakcie panelu „Inwestycje w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju” Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił o roli, jaką ma pełnić Centralny Port Komunikacyjny. Polityk podkreślił m.in., że – każdy kraj powinien dbać o umiejscowienie w światowym łańcuchu dostaw i to z dostępem bezpośrednim. Pełnoskalowa agresja na Ukrainę pokazała, że póki nic się nie dzieje, nie ma większego problemu, natomiast trudności zaczynają się, kiedy występuje kryzys. Wskazał także, że – normą jest pewien kryzys, napięcie i walka o wpływy, a związku z tym łańcuchy dostaw muszą być zabezpieczone.

Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. finansowych w Grupie ORLEN podkreślił, znaczenie dużych podmiotów, jak Orlen szczególnie w niestabilnej sytuacji. – Tworząc koncern multienergetyczny nie byliśmy jeszcze do końca przekonani, jak potoczą się ostatnie wydarzenia, czyli wojna w Ukrainie, odcięcie surowców, wcześniej pandemia, ale też recesyjne zjawiska w gospodarce. Dlatego Polska tworzy duże podmioty gospodarcze, żeby te firmy liczyły się w Europie. A to, jak będą się liczyły, widać już po naszej współpracy z największym światowym koncernem petrochemicznym, Saudi Armco. Gdybyśmy nie dopięli tej współpracy w Polsce nie byłoby 20 mln ton ropy naftowej, co jest istotne zwłaszcza w kontekście odcięcia się od surowców ze Wschodu. Duży podmiot daje także bezpieczeństwo oraz środki na inwestycje – mówi Jan Szewczak.

Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego, Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Paweł Nierada – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Tomasz Szubrycht – Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S..A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., HOTEL SOPOT, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.