Podczas VI edycji Forum Wizja Rozwoju rozmawiano o transporcie i jego znaczeniu na rozwój kraju. Ostatnimi czasy możemy zaobserwować wiele pozytywnych zmian. Skraca się czas podróży, pięknieją dworce, a lokomotywy coraz częściej wykorzystują innowacyjne napędy. Podczas panelu „Inwestycje kolejowe również pobudzają polską gospodarkę” debatujący podkreślali, że przepływ dóbr i ludzi poprzez tabor kolejowy zyskuje na znaczeniu i wypracowywane są nowe modele pozwalające mu na efektywne uzupełnianie się z transportem lotniczym, morskim i drogowym. Partnerem wydarzenia była Grupa PKP, która przeszła szereg procesów konsolidacyjnych i funkcjonuje jako holding.

Paneliści debatowali o przyszłości, jaka rysuje się przed koleją i analizowali ostatnie inwestycje i reformy dotyczące całego sektora. Transport kolejowy uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych, jest niskoemisyjny i strategicznie wzmacnia bezpieczeństwo kraju. Warto wspomnieć, że kolej wsparła polski rząd w związku z kryzysem energetycznym, co przełożyło się na sprawne dostawy węgla do wielu miejscowości w całym kraju. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w czasach wojny na Ukrainie, transport pociągiem wybrał m.in. sam prezydent USA – Joe Biden. Krzysztof Golubiewski – Członek Zarządu PKP S.A., zwracał również uwagę na liczne zmiany i modernizacje, jakie dokonały się w infrastrukturze kolejowej. – Kiedyś dworzec kojarzył się niezbyt dobrze. Dzisiaj to jest miejsce, gdzie nie tylko czeka się na pociąg, ale – szczególnie w mniejszych miejscowościach – ma on funkcję miastotwórczą, gdzie samorządy chętnie lokują swoje inwestycje. W Łukowie na dworcu powstaje nawet profesjonalna sala koncertowa.

Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity zaznaczył z kolei, że modernizacja taboru jest jednym z priorytetów spółki. – Do roku 2030, 27 miliardów złotych zainwestujemy w tabor i infrastrukturę postojową. Dla pasażera oznacza to, że do roku 2030 absolutnie każdy pociąg PKP Intercity będzie składał się albo ze składów zmodernizowanych do najlepszych standardów albo z nowego taboru – mówił Tomasz Gontarz.

Warto wspomnieć, że opracowywany jest także plan związany z funkcjonowaniem w Polsce Kolei Dużych Prędkości. W ramach Centralnej Magistrali Kolejowej, pociągi będą mogły rozwijać prędkość 250 km/godz. Dużym przedsięwzięciem, które wspomoże transport lotniczy, jest sieć kolejowa do CPK Sp. zo.o.

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to najważniejsze wydarzenie gospodarcze na północy kraju. Bliskość portów sprawia, że podczas debaty poruszono wiele interesujących wątków dotyczących współpracy między terminalami przeładunkowymi a koleją.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S..A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., HOTEL SOPOT, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.