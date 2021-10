- To pierwsza edycja w pełni realizowana po okresie intensywnej pandemii. Mieliśmy okazję spotkać się osobiście, to pierwszy wyróżnik, zdecydowanie inny niż miało to miejsce na wiosnę - mówi w rozmowie z "DGP" Remigiusz Kopoczek.

Jeżeli chodzi o tematykę i podejście do zagadnień, które chcielibyśmy państwu pokazać i które już miały miejsce, to głównie skupiamy się na współpracy, którą reprezentują panele dotyczące "zielonej przyszłości", które realizowaliśmy wspólnie z ambasadą Austrii - mówił prezes zarządu Kongres 590. Hasło, pod którym odbywa się Kongres 590 - "Nowe możliwości" - sugeruje, o jakich tematach będziemy rozmawiać. Uznaliśmy, że tematyka covidowa, czy tematyka pandemiczna, jest na tyle omówiona i przeanalizowana chyba w każdym możliwym wymiarze, że należy dyskutować o tym, co będzie po pandemii - dodał.