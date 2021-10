Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukamy w programie: „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, który tworzymy wraz przedsiębiorcami, naukowcami, liderami opinii i przedstawicielami administracji, rządowej i samorządowej. Chcemy, aby było to miejsce, w którym toczy się rzeczowa debata o kierunkach rozwoju gospodarczego i przyszłości Polski.

We wtorek 5 października ukaże się wydanie specjalne „Dziennika Gazety Prawnej”. W role dziennikarzy jak co roku wcielą się prezesi, menedżerowie i liderzy biznesu. Również 5 października planowana jest Gala finałowa IX edycji „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”. Retransmisja 7 października o godz. 11 na gazetaprawna.pl.

Tegoroczna, dziewiąta edycja akcji, została zainaugurowana debatami online:

„Wpływowy znaczy odpowiedzialny – co oznacza bycie prawdziwym liderem w gospodarce?”

Dyskutowaliśmy m.in. o tym, kim są wpływowi w polskiej gospodarce? Jaką w niej odgrywają rolę i co powinno być ich obowiązkiem? Czy poczucie odpowiedzialności za gospodarcze, najbliższe otoczenie – coś co nazywamy gospodarczym patriotyzmem – jest do pogodzenia z biznesową racjonalnością? Jakie działania budują pozycję w Polsce i na co wpływowi powinni uważać? Czy wpływowi w Polsce mogą zmieniać zewnętrzne otoczenie, jak wpływa ono na nas?

W dyskusji wzięli udział:

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich

Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty Innternational Polska

Marian Owerko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland i Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu

Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.

„Klient i przedsiębiorca w cyfrowym świecie”

Czego w ostatnich miesiącach o potrzebach klienta się nauczyliśmy? Co skłania go do decyzji zakupowych? Które czynniki są a które będą decydującym o wyborach podejmowanych w sklepach i na zakupowych platformach? Jak do rzeczywistości konkurencyjnego rynku mają się deklaracje o społecznej odpowiedzialności? Jaka jest przyszłość rynku ecomerce?

M.in. te zagadnienia poruszali w dyskusji: