„Liczba placówek obsługi klienta w 12 województwach rozkłada się równomiernie w stosunku do liczby mieszkańców uprawnionych do posiadania rachunku płatniczego i kształtuje się ona na poziomie od 2493 do 2759 mieszkańców. W pozostałych czterech województwach obłożenie placówek jest wyższe i wynosi ono od 3003 do 3172 mieszkańców na jedną placówkę. Na podstawie tych wielkości można wysnuć wniosek, że 70,5 proc. osób uprawnionych ma równomierny dostęp do placówek obsługi klienta. Odnotowany spadek liczby placówek stacjonarnych jest raczej przejawem optymalizacji kosztów przez dostawców usług płatniczych niż próbą ograniczenia klientom dostępu do placówek. Najwięcej osób na jedną placówkę przypada w województwie śląskim, natomiast najmniej w województwie mazowieckim” – podał NBP w opublikowanej w ubiegłym tygodniu analizie opłat i prowizji w krajowych bankach.