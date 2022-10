Negatywne i to z kilku względów. Ustawa, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, miała stanowić odpowiedź z jednej strony na aferę GetBacku, a z drugiej – na nieprawidłowości, które się zdarzają w branży windykacyjnej – wielokrotne nękanie telefonami czy SMS-ami mającymi znamiona stalkingu, nachodzenie dłużników, powoływanie się na uprawnienia, takie jakie mają komornicy , zmuszanie do określonych czynności etc. Natomiast ten projekt jest słaby w kilku aspektach. Mam wrażenie, że jego twórcy nie znają praktyki rynku windykacyjnego i sposobów polubownej windykacji.