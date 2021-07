Wobec pojęcia „przeważającej działalności” narosło wiele kontrowersji. Główna Inspekcja Pracy w sprawozdaniu rocznym za 2019 r. pisała, że firmy niedostateczne rozumieją charakter wyłączeń spod zakazu handlu, określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu, które wiążą się właśnie z kryterium przeważającej działalności. „Wielu przedsiębiorców nie dostrzegało, że sprzedaż określonego asortymentu nie jest tożsama z przeważającą działalnością, o której mowa w przywołanym przepisie, konieczne jest jeszcze odpowiednie wskazanie przeważającej działalności we wniosku o wpis do rejestru REGON” – pisze GIP.

Do sądów trafiały również sprawy przedsiębiorców, którzy mieli wpisaną w REGON działalność dominującą, np. sprzedaży wyrobów tytoniowych, kiedy wyłączenie ustawowe dotyczy placówek, w których działalność przeważająca polega na „handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych”. Sąd Najwyższy w uchwale z 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I KZP 13/18) stwierdził jednak, że wystarczy, aby przedsiębiorca prowadził działalność dominującą polegającą na sprzedaży choćby jednego z wymienionych produktów, aby mógł skorzystać z ustawowego wyjątku, pozwalającego mu na prowadzenie handlu w niedzielę i święta.

Malwina Stasiewicz, radca prawny w kancelarii Klisz i Wspólnicy, przyznaje, że w ostatnim czasie zapadają kolejne wyroki na korzyść przedsiębiorców, którzy korzystali z wyjątku z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ograniczeniu handlu. Firmy ośmieliły również poczynania Poczty Polskiej, która nawiązała współpracę z Biedronką, a która jest przecież spółką należącą do Skarbu Państwa. A także Orlenu (spółki z istotnym udziałem SP), którego sklepy „Orlen w ruchu”, mają być otwarte w niedzielę i święta. Umożliwiać mają bowiem nadawanie i odbieranie przesyłek w ramach usługi „Orlen paczka”. Mało tego, sklepy sieci Polomarket będą otwarte w niedziele dzięki umowie z Ruchem (należącym do Orlenu), która umożliwi im bycie traktowanymi jako placówki pocztowe. – Skoro podmiot taki jak Orlen szeroko interpretuje przepisy ustawy o ograniczeniu handlu, to sklepy wielkopowierzchniowe mogły uznać, że też powinny spróbować – uważa mec. Stasiewicz.