Kilkuset policjantów policji przeprowadziło we wtorek rano akcje w ramach walki z włoskimi mafiami i innymi formami przestępczości zorganizowanej w czterech krajach związkowych na zachodzie Niemiec oraz we Włoszech - ogłosiła policja w Aalen w Badenii-Wirtembergii. Doszło do zatrzymań - podała dpa. Operacja, którą w Niemczech przeprowadzono w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynacie, Nadrenii Północnej-Westfalii i Kraju Saary, jest wynikiem współpracy z włoskimi władzami w zwalczaniu mafii i innych form przestępczości zorganizowanej. Według najnowszych informacji ministerstwa spraw wewnętrznych (dane według stanu na kwiecień 2024 roku) w Badenii-Wirtembergii mieszka około 170 osób, które policja zalicza do przestępczości zorganizowanej. Aktywne organizacje mafijne to `ndrangheta, cosa nostra, kamorra i Sacra Corona Unita - czytamy. Organizacje przestępcze wykorzystują korzystne położenie gospodarcze i geograficzne Badenii-Wirtembergii nie tylko jako schronienie, ale także jako miejsce do działania. Według MSW w Berlinie spektrum przestępstw sięga od nieuczciwego handlu żywnością, przez nielegalny handel narkotykami, przestępstwa związane z bronią i pranie brudnych pieniędzy, po oszustwa podatkowe - pisze dpa.