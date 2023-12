Prezydent Joe Biden liczy na dalszą współpracę z Polską jako bliskim sojusznikiem - powiedział w środę doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, gratulując Donaldowi Tuskowi objęcia stanowiska premiera RP. Dodał, że Biały Dom docenia partnerstwo Polski w zakresie pomocy dla Ukrainy, demokratycznych wartości i energetyki.

"POTUS (Prezydent Stanów Zjednoczonych) liczy na kontynuację naszej wspólnej pracy jako bliskich sojuszników. Cenimy partnerstwo Polski w tak wielu sprawach - wsparcia dla Ukrainy, wspólnych wartości demokratycznych, energii - by wymienić tylko kilka" - napisał na platformie X Sullivan w gratulacjach skierowanych do nowego szefa polskiego rządu.

Pytany przez PAP o to czy prezydent Biden lub wiceprezydent Kamala Harris zamierzają zadzwonić z gratulacjami do nowego premiera, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego odparł, że na razie "nie ma nic do ogłoszenia" w tej sprawie. (PAP)

