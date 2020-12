Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Przyjęte poprawki mają głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Sejm odrzucił m.in. jedną z poprawek uchylającą dodatkowe przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 ton, albo powyżej 8 ton, mógł stanowić na niej zakaz ruchu takich pojazdów.

Nowela stanowi wdrożenie dostosowanie przepisów do norm unijnych, dotyczących udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, regulowanych przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium UE maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w takich ruchu pojazdów, a straż miejska i gminna kontrolować, czy przepisy nie są łamane. Zakazu ruchu nie będzie można wprowadzać na: drogach publicznych w transeuropejskiej sieci drogowej; drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu; drogach publicznych wybudowanych lub przebudowanych z udziałem środków z budżetu UE.

(ISBnews)