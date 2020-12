Sejm w ubiegły piątek wieczorem uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która zakłada m.in. że 6 grudnia będzie niedzielą handlową. W poniedziałek nowelizację rozpatrzą senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, a Senat zajmie się nowelizacją podczas obrad, które wznowione zostaną w środę i zaplanowane zostały do czwartku.

W rozmowie z Polsat News Terlecki poinformował we wtorek, że wszystko wskazuje, iż w piątek odbędzie się posiedzenie Sejmu. "To zależy oczywiście od Senatu. Jeżeli Senat do naszej ustawy, która jest w tej chwili procedowana, złoży poprawki, to będzie musiało się w piątek odbyć posiedzenie Sejmu" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Ponadto w minioną sobotę Senat przyjął ponad 450 poprawek do noweli tzw. ustawy covidowej dotyczącej tzw. tarczy 6.0. Stanowisku Senatu zostało w sobotę przekazane do Sejmu.

Terlecki został też zapytany, czy w piątek będzie rozpatrywany wniosek opozycji ws. wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, odparł: "Tak, będzie, ale nie sądzę, żeby w piątek, bo to będzie krótkie posiedzenie poświęcone tylko głosowaniu".

"W przyszłym tygodniu w normalnym trybie, normalnego, zapowiedzianego posiedzenia Sejmu ten wniosek będzie rozpatrywany" - powiedział wicemarszałek Sejmu. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 9-10 grudnia.

Koalicja Obywatelska w listopadzie złożyła wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który w rządzie nadzoruje resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, a do wnioski przyłączyła się także Lewica.

Lider PO Borys Budka, omawiając szczegóły wniosku KO zarzucił szefowi PiS popełnienie "pięciu grzechów": doprowadzenie do "gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków". "Przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę" - podkreślał szef PO.

Do wniosku KO dołączył się klub Lewicy. W tak trudnym czasie wspólny głos opozycji w tej sprawie jest niezbędny - oświadczył szef klubu Lewicy Gawkowski.