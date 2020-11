W piątek o godz. 15 zbierze się sejmowa Komisja Zdrowia, która zajmie się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu noweli ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zawisza oceniła, że projekcie nie ma zapisów, które mówią o tym, że dane dotyczące pandemii powinny być publikowane i podawane do informacji publicznej.

"My złożyliśmy stosowną poprawkę, żeby te dane były publikowane dzień po otrzymaniu ich przez Ministerstwo Zdrowia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tak żeby wszyscy obywatele i obywatelki mogły zobaczyć jak to wygląda, jeżeli chodzi o powiaty, jeżeli chodzi o województwa, o gminy" - powiedziała.

Jak podkreślała, potrzebny jest pełen dostęp do tych danych. "Mam nadzieję, że ta poprawka dzisiaj na komisji zostanie poparta. Jeżeli nie, to będziemy ją również składać w Senacie" - powiedziała.

Wiceszefowa klubu Lewicy podkreśliła, że jeżeli chodzi o pandemię, to potrzebne jest także masowe testowanie, w tym osób bez objawów, , które - jak mówiła - także zarażają.

W złożonym przez grupę posłów PiS projekcie nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zapisano, że pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i lekarze spoza Unii Europejskiej mają być przyjmowani do pracy na uproszczonych zasadach. W uzasadnieniu argumentowano to potrzebą wzmocnienia kadr medycznych w związku z epidemią. Zgodę na wykonywanie zawodu przez personel medyczny spoza UE miałby wydawać minister zdrowia. On miałby też ogłaszać wykaz dokumentów potrzebnych do spełnienia warunków zatrudnienia.

Projekt przewiduje też uproszczenie zasad powrotu do zawodu medycznego osobom mającym przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat: obowiązek przeszkolenia zastąpiono pracą przez trzy miesiące pod nadzorem innego lekarza. Ponadto projekt wprowadza możliwość wykonywania pracy przez wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych nieprzerwanie przez 24 godziny.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski