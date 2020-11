"Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddali się karze pięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Wobec kierowcy prokurator wniósł do sądu o rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na okres trzech lat" – powiedziała rzeczniczka.

Komendant Placówki SG w Tuplicach wszczął również postępowanie zmierzające do wydania obcokrajowcom decyzji nakazujących opuszczenie Polski. Jak wskazała jednak Konieczniak, z uwagi na sytuację polityczną w Syrii, od dłuższego czasu wstrzymane jest odsyłanie ludzi do tego kraju. Syryjczycy zostaną zobowiązani do zgłaszania się co drugi tydzień do Placówki w Tuplicach.

Do zatrzymania tej grupy nielegalnych imigrantów doszło we wtorek. Obywatele Syrii podróżowali busem na słowackich numerach rejestracyjnych. Kierowcą auta był ich rodak, który był uprawniony jedynie do pobytu na Słowacji.(PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz