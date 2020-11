"Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek. […] Nastąpi to wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej. Chcemy tak szybko dostać te szczepionki, jak inne, zachodnie kraje UE. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, którą my jesteśmy częścią" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Firma Pfizer poinformowała dziś, że wyprodukowana przez nią szczepionka na koronawirusa jest w 90% przypadkach skuteczna.

Jak podkreślił premier, szacowana liczba szczepionek, które mają być wyprodukowane w tym roku to 50 mln, a w przyszłym roku - 1,3 mld sztuk.

"Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy również przy tej umowie, którą wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką, a w środę planowane jest podpisanie umowy na dostawę konkretnych szczepionek" - podkreślił Morawiecki.

Poinformował też, że trwają już prace nad planem, logistyką dystrybucji szczepionek - najpierw do seniorów i przede wszystkim do służb medycznych oraz mundurowych.

"Szczepionka będzie oczywiście dostępna dla chętnych, ale chcemy, żeby była ona dostępna w jak największym wymiarze, tak, by wszyscy mogli w jak najkrótszym czasie się zaszczepić" - zaznaczył premier.