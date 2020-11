Hongkong: Policja zachęca do donosów w sprawach bezpieczeństwa państwowego

Administracja Hongkongu ogłosiła plany utworzenia kanałów do przekazywania informacji w ubiegłym tygodniu.źródło: ShutterStock

Policja w Hongkongu uruchomiła w czwartek specjalne kanały, którymi można zgłaszać podejrzenia łamania kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego. Działacze demokratyczni ocenili to jako zachęcanie do donosów i porównali do rewolucji kulturalnej.