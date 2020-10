Jarosław Wróbel został pełniącym obowiązki prezesa zarządu PGNiG



Warszawa, 28.10.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powierzyła obowiązku prezesa zarządu Jarosławowi Wróblowi do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki [...] podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa zarządu PGNiG panu Jarosławowi Wróblowi, wiceprezesowi zarządu, do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Jarosław Wróbel jest wiceprezesem zarządu PGNiG ds. handlowych od stycznia 2020 r.

Wcześniej w październiku Jerzy Kwieciński zrezygnował z funkcji prezesa zarządu PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)