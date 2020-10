Częstochowa: W dwa tygodnie podwojona liczba zakażeń koronawirusem

W ostatnich dwóch tygodniach w Częstochowie podwoiła się – licząc od początku pandemii – liczba osób zakażonych koronawirusem. We wtorek prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w specjalnym apelu poprosił mieszkańców, by nie lekceważyli zagrożenia i stosowali się do zaleceń epidemiologów.