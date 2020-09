Trwający obecnie impas w państwie libijskim to wynik wspartej przez Turcję ofensywy rządu w Trypolisie, która zdołała odbić z rąk sił Haftara część stolicy oraz innych miast na zachodzie kraju.źródło: ShutterStock

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i całkowitą destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa MSZ odradza wszelkie podróże do Libii; obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić - poinformował polski resort spraw zagranicznych we wtorek.