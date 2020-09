Rekordowym dniem był dotąd 12 września, gdy po raz pierwszy liczba nowych zakażeń przekroczyła 10 tys. - stwierdzono wtedy 10 561 infekcji w ciągu doby. W sumie od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 415 481 osób.

Zdaniem ministerstwa wzrost liczby nowych zakażeń jest efektem zmiany polityki rządu w zakresie dostępu do testów na obecność koronawirusa. Są one obecnie bezpłatne, w związku z czym w centrach testowych w całej Francji ustawiają się długie kolejki chętnych do poddania się badaniu.

Resort podał, że w ostatnich 24 godzinach zmarło 50 osób, co jest drugą największą liczbą w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, po 80 zgonach zgłoszonych 11 września. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 31 095.

W związku z przyspieszającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa francuski rząd w czwartek wprowadził lokalnie od soboty dodatkowe restrykcje w Lyonie i w Nicei.

W miastach tych obowiązywać będą podobne środki ostrożności, jak w Marsylii, Bordeaux i w Gwadelupie, gdzie kilka dni temu zaostrzono koronawirusowe restrykcje. Tam wprowadzono zakaz zgromadzeń z udziałem powyżej 10 osób, nakaz noszenia maseczek w 27 gminach, zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20 oraz nakaz zamykania barów i restauracji do północy.