Müller przyznał w TVP 1, że wesela są obecnie jednymi z częściej występujących ognisk zakażeń koronawirusem. Poinformował jednak, że decyzji, co do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w tym obszarze nie ma i - zaznaczył - być może nie będzie.

Pytany o ewentualny powrót do lockdownu, oświadczył, że taki wariant nie jest obecnie brany pod uwagę. "Nie wydaje mi się, aby on był możliwy, ponieważ cały system służby zdrowia, cały mechanizm państwowy jest już o wiele lepiej przygotowany do koronawirusa, do pojawiających się nowych przypadków" - przekonywał. Dodał, że rząd nie zakłada wprowadzenia nowych ograniczeń na większa skalę, wprowadzane mają być regionalne ograniczenia, wynikające z lokalnych ognisk koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 302 nowych zakażeniach koronawirusem, ostatniej doby zmarły 4 kolejne osoby; łącznie koronawirusem zakaziło się w Polsce 71 tys. 126 osób, 2 tys. 124 zmarły. Od początku epidemii wyleczonych zostało 55 tys. 113 chorych. Ministerstwo podało też, że w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2 tys. 113 osób, kwarantanną objętych jest 72 tys. 285 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 7 tys. 97.

Resort zdrowia przygotował strategię działań, która ma m.in. zwiększyć efektywność wykorzystania personelu medycznego i infrastruktury. Ministerstwo wyjaśniło, że strategia ma związek m.in. z tym, że w okresie jesienno-zimowym przyjdzie nam mierzyć się nie tylko z COVID-19, ale także infekcjami, które zwykle pojawiają się o tej porze roku.

Jednym z jej elementów jest włączenie podstawowej opieki zdrowotnej do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych. Lekarze POZ obawiają się jednak o bezpieczeństwo swoich pacjentów i personelu medycznego. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w piśmie do MZ wskazywało m.in., że nieuzasadniony jest wymóg osobistego badania fizykalnego pacjenta przed zleceniem diagnostyki laboratoryjnej w kierunku SARS-CoV2.