"Jest za wcześnie, by to stwierdzić, ale możemy być optymistami. Od 19 sierpnia mamy stabilną dzienną liczbę (nowych) przypadków" - mówił Nolan w rozmowie z publiczną stacją RTE. "Szczerze mówiąc, powinna ona być niższa. Nie chciałbym, żebyśmy mieli następne uderzenie na poziomie 100 zakażeń dziennie. Ale uważam, że to działa" - dodał.

Nolan powiedział też, że lokalne blokady, obejmujące poszczególne hrabstwa, są skuteczne, ale muszą być wprowadzane szybciej, bo wzrost liczby przypadków z poziomu 10-15 do 100-150 może nastąpić w przeciągu kilku dni. Wyraził zarazem opinię, że takie blokady nie powinny być pierwszą linią obrony przeciwko epidemii, gdyż powinno nią pozostać zachowywanie dystansu i ograniczanie kontaktów społecznych, które nie są niezbędne.

18 sierpnia irlandzki rząd przywrócił niektóre zniesione już wcześniej restrykcje. Zmniejszono maksymalną wielkość zgromadzeń: na otwartym powietrzu - z 200 osób do 15, zaś w zamkniętych pomieszczeniach - z 50 do sześciu, choć wyłączone są z tego sklepy, restauracje, obrzędy religijne i śluby. Zalecono unikanie transportu publicznego, zaś pracodawcy powinni umożliwić pracę zdalną, tam gdzie, to możliwe. Osobom powyżej 70. roku życia zalecono ograniczenie kontaktów do możliwie wąskiego grona osób.

Wcześniej, 7 sierpnia, wprowadzono dodatkowe ograniczenia w trzech hrabstwach w środkowo-wschodniej części kraju - Kildare, Offaly i Laois. Tam zakazano wyjazdu poza ich granice z wyjątkiem z ważnych przyczyn, takich jak praca, wizyta lekarska czy opieka nad osobą potrzebująca, zamknięto puby, bary i restauracje, zaś maksymalną wielkość zgromadzeń ograniczono do tych poziomów, jakie 18 sierpnia zaczęły obowiązywać także w reszcie kraju. W poniedziałek wieczorem irlandzki rząd ogłosił zniesienie tych dodatkowych restrykcji w Kildare, ostatnim z hrabstw, w którym pozostawały w mocy.

W Irlandii od dziewięciu dni nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19, w związku z czym ich liczba pozostaje na poziomie 1777, zaś dobowa liczba nowych przypadków w ostatnim tygodniu wahała się od 42 do 164. Łącznie od początku epidemii wykryto już 28 811 zakażeń.