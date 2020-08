Dzień wcześniej informowano o 1974 infekcjach i 49 zgonach i był to najwyższy dobowy bilans zmarłych od początku pandemii.

Stepanow poinformował, że w czwartek przeprowadzono ok. 42 tys. testów na obecność koronawirusa. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie - 251, w obwodzie charkowskim - 242 i tarnopolskim - 233.

Minister podkreślił, że w kraju jest przygotowanych 35 tys. miejsc w szpitalach do leczenia pacjentów z Covid-19, a obecnie zajętych jest ok. 6,6 tys. z nich. "Jeśli nie chcemy widzieć apokaliptycznych relacji z naszego kraju, kiedy nie będzie gdzie przechodzić hospitalizacji, stosujmy się do zasad" - zaapelował.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 114 497 osób, zmarło od początku pandemii 2451 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 55 083 pacjentów. W kraju jest 56 963 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1524 więcej niż dzień wcześniej.

W środę ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców, który obowiązuje od 28 sierpnia do 28 września.