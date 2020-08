Pytana w TVN 24 o to, czy samorządy otrzymają zwiększone subwencje oświatowe w związku ze zwiększonymi wydatkami na edukację szkolną w okresie epidemii, wiceminister edukacji powiedziała: "My o tym rozmawiamy (w rządzie – PAP)".

"W związku z ubytkiem dochodów związanych z covidem samorządy dostały 12 mld zł i będą dostawać w różnych transzach na wydatki inwestycyjne" – wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że nową i dobrą wiadomością jest to, że "kolejne 60 tys. wysokiej klasy termometrów trafi do szkół". "To są konkretne pieniądze" – podkreśliła.

"Chcę powiedzieć, że zarówno samorząd, jak i rząd to jest państwo. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkół. To jest wydatek, to jest koszt – i psychologiczny, i finansowy – zarówno rządu, jak i samorządu, jak i rodziców, wszystkich" – powiedziała wiceszefowa resortu edukacji.

Zwróciła uwagę, że "Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada za organizację (edukacji – PAP)". "Samorządy zawsze, to jest już od lat 90., współfinansują edukację i odpowiadają za bezpieczeństwo. My dajemy miliony płynów dezynfekujących do szkół, dajemy maseczki i to jest pokrycie tych wydatków" – dodała.

Pytana o opinię prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, że z uwagi na epidemię miesięcznie na zabezpieczenie szkół Wrocław wyda dodatkowo z własnego budżetu 2 mln zł, Machałek stwierdziła: "chcę powiedzieć, że to co mówi Jacek Sutryk, nie jest prawdą objawioną".

"To jest jego stanowisko. Uważam, że Wrocław – a to jest moje ukochane miasto – jest dobrze funkcjonującym miastem, dobrze sobie radzi. Wiem, że nawet zwiększa pensje i wynagrodzenia nauczycielom, za co dziękuję" – powiedziała.

"Znam Wrocław. Jest sobie w stanie poradzić – a to jest trochę rytualne atakowanie rządu, że chcemy dodatkowych pieniędzy" – oceniła wiceminister edukacji narodowej.(PAP)

Autor: Grzegorz Janikowski