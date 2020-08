Włochy: Ponad 1000 ognisk zakażeń, ich dobowa liczba najwyższa od maja

Ponad 1000 ognisk koronawirusa we Włoszech, dobowa liczba nowych zakażeń, czyli 845, cofająca epidemię do tygodni kwarantanny - taki obraz przedstawili eksperci w czwartek, na początku siódmego miesiąca kryzysu. Średnia wieku zakażonych spadła do około 30 lat.